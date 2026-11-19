WATCH: Gaza holds bodybuilding competition despite claims of famine and genocide November 19, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-gaza-holds-bodybuilding-competition-despite-claims-of-famine-and-genocide/ Email Print Viral posts from Gaza show Palestinians holding a large weightlifting and bodybuilding competition, flaunting heavily muscled physiques while simultaneously claiming genocide and famine. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/gptVomOTjMRsJPv4.mp4 exerciseFamineGaza