WATCH: IDF commandeers Lebanese drone that entered Israeli airspace

Footage posted to social media by a Lebanese user appears to show an event the IDF described on Twitter during which “soldiers spotted and monitored a drone infiltrating Israeli airspace from Lebanon.”

البطولات الخارقة التي يفاخر بها جيش الإحتلال والمتحدث بإسمه ، أنه رصد وتعامل مع طائرة مسيّرة متسللة هي استجداء لنصر مضحك !! هذا الفيديو يكذّب ادعاءاتهم ويظهر حرص مصور فرقة الأناشيد على عدم خرق الخط الأزرق ، ولحظة مقاومته محاولة سحبها إلكترونيا وهي فوق منازل العديسة قبل فقدانها pic.twitter.com/H2BIrLfseJ — علي شعيب 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 19, 2020