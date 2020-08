On Saturday night, Israel’s demonstrated in front of the home of Chief Justice Esther Hayut, protesting the High Court’s decision blocking the demolition of the home of the terrorist who murdered IDF soldier Amit Ben Yigal.

הפגנה גם הערב מול ביתה של נשיאת ביהמ״ש העליון אסתר חיות בשכונת צהלה. המוחים בהם פעילי ימין ותושבי דרום ת״א מפגינים נגד איסור בג״צ על הריסת בתי מחבלים pic.twitter.com/Ob4xQCmhp5 — ישראל כהן (@Israelcohen911) August 15, 2020