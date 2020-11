Prime Minister Benjamin Netanyahu tweeted a clip of his call with Jonathan Pollard, whose parole conditions were recently cancelled in the U.S., which paves the way for his immigration to Israel.

שיחה מאוד מרגשת עם יונתן פולארד. יונתן, אנחנו מחכים לך בבית 🇮🇱 pic.twitter.com/B7Zaz7D5XI — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 24, 2020