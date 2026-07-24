WATCH: Ben Shapiro dispels ‘stupid’ anti-Israel lie about US, Israeli military merger July 24, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-ben-shapiro-dispels-stupid-anti-israel-lie-about-us-israeli-military-merger/ Email Print Ben Shapiro refuted claims that NDAA Section 219 merges the U.S. and Israeli militaries, explaining it instead enables joint research on drones, missile defense and AI while keeping the Pentagon in full control. Alliesanti-IsraelBen ShapiroUS military