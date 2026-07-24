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WATCH: Ben Shapiro dispels ‘stupid’ anti-Israel lie about US, Israeli military merger

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Ben Shapiro refuted claims that NDAA Section 219 merges the U.S. and Israeli militaries, explaining it instead enables joint research on drones, missile defense and AI while keeping the Pentagon in full control.



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