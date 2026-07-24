WATCH: US attacks IRGC drone facilities, defends Hormuz shipping July 24, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-us-attacks-irgc-drone-facilities-defends-hormuz-shipping/ Email Print U.S. Central Command struck Iranian military command centers, drone storage facilities, communication networks, and maritime capabilities for a 13th straight night to reduce threats to shipping in the Strait of Hormuz.https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/07/VIDEO-2026-07-24-06-50-57.mp4 CENTCOMdronesIranmissiles