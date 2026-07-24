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WATCH: US attacks IRGC drone facilities, defends Hormuz shipping

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U.S. Central Command struck Iranian military command centers, drone storage facilities, communication networks, and maritime capabilities for a 13th straight night to reduce threats to shipping in the Strait of Hormuz.

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