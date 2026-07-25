Search

WATCH: Ben Shapiro unmasks Tucker Carlson as a ‘leftist in conservative flannel’

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-ben-shapiro-unmasks-tucker-carlson-as-a-leftist-in-conservative-flannel/
Email Print

Conservative commentator Ben Shapiro blasted Tucker Carlson for claiming to be a conservative while espousing Marxist and socialist rhetoric and dismissed Carlson’s claims that President Trump is controlled by him.



>