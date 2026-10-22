Malaysia bans Waze over Israeli origins, citing unproven spying fears October 22, 2026 Waze navigation app (Shutterstock)Waze navigation app (Shutterstock)Malaysia bans Waze over Israeli origins, citing unproven spying fears Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/malaysia-bans-waze-over-israeli-origins-citing-unproven-spying-fears/ Email Print Malaysia has banned government employees from using Waze, claiming the Israeli-founded navigation app could expose sensitive information to Israeli intelligence. Prime Minister Anwar Ibrahim urged all Malaysians to abandon the Google-owned app, citing its incorporation in Israel and recommending a locally developed alternative. The government presented no evidence that Waze had compromised user data. Malaysia, which has no diplomatic relations with Israel, has previously banned Israeli-flagged ships from its ports. AntisemitismBDSBoycottisraeli techMalasyaWaze