WATCH: Hezbollah’s ‘political wing’ is a lie, says Lebanese academic October 24, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-hezbollahs-political-wing-is-a-lie-says-lebanese-academic/ Email Print Lebanese academic Makram Rabah says Hezbollah’s so-called political wing is a myth, saying the group is a single military machine bankrolled by drug trafficking, prostitution, and smuggling. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/uIj1gthxStl4bXu6.mp4 HezbollahSmugglingTerrorismWeapons