Search

WATCH: Hezbollah’s ‘political wing’ is a lie, says Lebanese academic

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-hezbollahs-political-wing-is-a-lie-says-lebanese-academic/
Email Print

Lebanese academic Makram Rabah says Hezbollah’s so-called political wing is a myth, saying the group is a single military machine bankrolled by drug trafficking, prostitution, and smuggling.

>