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WATCH: Iranian parliament speaker – ‘We are waging a war of demoralization’

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Iranian Parliament Speaker Mohammad-Baqer Qalibaf says Iran is waging war to demoralize America and force its surrender on Tehran’s terms, using talks and fighting, and vows America must be punished.

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