WATCH: Iranian parliament speaker – ‘We are waging a war of demoralization’ October 20, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-iranian-parliament-speaker-we-are-waging-a-war-of-demoralization/ Email Print Iranian Parliament Speaker Mohammad-Baqer Qalibaf says Iran is waging war to demoralize America and force its surrender on Tehran’s terms, using talks and fighting, and vows America must be punished. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/PUeGrFO4vN0VnZY3.mp4 IRGCMohammad Baqer Qalibaf