WATCH: Netanyahu lays out vision for Israel’s future, warns of Erdogan’s Jerusalem ambitions October 20, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-netanyahu-lays-out-vision-for-israels-future-warns-of-erdogans-jerusalem-ambitions/ Email Print Prime Minister Netanyahu laid out his vision for Israel’s future, warning of Turkey’s President Erdogan’s ambitions for Jerusalem while detailing a new revamped defense doctrine. Benjamin NetanyahuDonald TrumpelectionsPresident Erdoğan