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WATCH: Netanyahu lays out vision for Israel’s future, warns of Erdogan’s Jerusalem ambitions

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Prime Minister Netanyahu laid out his vision for Israel’s future, warning of Turkey’s President Erdogan’s ambitions for Jerusalem while detailing a new revamped defense doctrine.

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