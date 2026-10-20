WATCH: Netanyahu reveals warning he gave Macron after Oct. 7 about Hamas on French streets October 20, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-netanyahu-reveals-warning-he-gave-macron-after-oct-7-about-hamas-on-french-streets/ Email Print Prime Minister Netanyahu says he warned French President Emmanuel Macron after Oct. 7 that Hamas would someday be on France’s streets, a warning that may be coming true amid riots. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/toGAyoVrh00BN4ea.mp4 Emmanuel MacronFranceHamas