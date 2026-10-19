WATCH: Trump calls Netanyahu a ‘great warrior,’ predicts a ‘tremendous victory’ October 19, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-trump-calls-netanyahu-a-great-warrior-predicts-a-tremendous-victory/ Email Print President Trump hailed Prime Minister Benjamin Netanyahu as a terrific leader who will win Israel’s upcoming elections, declaring he wants no one else by his side. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/3I1a09bRIGttg55F.mp4 Benjamin NetanyahuDonald Trumpendorsement