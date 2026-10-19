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WATCH: Trump calls Netanyahu a ‘great warrior,’ predicts a ‘tremendous victory’

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President Trump hailed Prime Minister Benjamin Netanyahu as a terrific leader who will win Israel’s upcoming elections, declaring he wants no one else by his side.

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