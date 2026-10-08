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WATCH: Underwater monument honors Oct. 7 victims at Zikim beach

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To honor Oct. 7 massacre victims, especially those murdered at Zikim beach, a Hamas infiltration point, a monument was lowered underwater to forever memorialize their sacrifice.

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