WATCH: Underwater monument honors Oct. 7 victims at Zikim beach October 8, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-underwater-monument-honors-oct-7-victims-at-zikim-beach/ Email Print To honor Oct. 7 massacre victims, especially those murdered at Zikim beach, a Hamas infiltration point, a monument was lowered underwater to forever memorialize their sacrifice. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/K5UGvOpZEJNdzDR0.mp4 IDFOct. 7th memorialZikim