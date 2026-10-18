WATCH: Netanyahu unveils master plan for Trump’s remaining term October 18, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-netanyahu-unveils-master-plan-for-trumps-remaining-term/ Email Print Prime Minister Benjamin Netanyahu tells Mark Levin his plan for President Donald Trump’s remaining term is to end the Iranian threat, widen the Abraham Accords and make Israel a world leader in AI. Abraham Accordsartificial intelligenceBenjamin NetanyahuDonald TrumpIranMark Levin