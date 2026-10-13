WATCH: Wounded IDF soldier completes grueling Hawaii Ironman race October 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-wounded-idf-soldier-completes-grueling-hawaii-ironman-race/ Email Print IDF soldier Boris Shtonda, who lost his leg in Gaza, conquered the Ironman World Championship in Hawaii, becoming the first Israeli leg amputee to finish the arduous competition. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/VIDEO-2026-10-13-01-10-36.mp4 https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/z77zKLehPrX3oSAa.mp4 amputeeIDF soldierIronman