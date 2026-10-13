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WATCH: Wounded IDF soldier completes grueling Hawaii Ironman race

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IDF soldier Boris Shtonda, who lost his leg in Gaza, conquered the Ironman World Championship in Hawaii, becoming the first Israeli leg amputee to finish the arduous competition.

 

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