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WATCH: French synagogue wrecked by violent demonstrators

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Vandals ransacked a Paris synagogue during nationwide riots, leaving tables overturned and debris strewn across the building, in what the Combat Antisemitism Movement called “a clear warning sign.”

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