WATCH: French synagogue wrecked by violent demonstrators October 18, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-french-synagogue-wrecked-by-violent-demonstrators/ Email Print Vandals ransacked a Paris synagogue during nationwide riots, leaving tables overturned and debris strewn across the building, in what the Combat Antisemitism Movement called “a clear warning sign.” https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/7lUbLZ8bKh9fJoKX.mp4 https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/btcj_Nj1QiFvwfjH.mp4 AntisemitismFrancesynagogue