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WATCH: ‘Targeting Gulf Arab nations is like striking America’s 51st state,’ says Iranian parliament spokesman

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Iranian Majles spokesman Ebrahim Rezaei said that to break the siege the U.S. placed on the regime, Iran may strike energy assets in the region while calling various Gulf Arab nations “America’s 51st state.”

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