WATCH: ‘Targeting Gulf Arab nations is like striking America’s 51st state,’ says Iranian parliament spokesman August 25, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-targeting-gulf-arab-nations-is-like-striking-americas-51st-state-says-iranian-parliament-spokesman/ Email Print Iranian Majles spokesman Ebrahim Rezaei said that to break the siege the U.S. placed on the regime, Iran may strike energy assets in the region while calling various Gulf Arab nations “America’s 51st state.” Iranian Majles Spokesman Ebrahim Rezaei: We Can Break the Siege by Striking Critical Infrastructure; Targeting Qatar and Kuwait Is Like Striking America’s “51st State”; If Kurdish PM Barzani’s Office Was Used to Plot Against Iran, It Is a Legitimate Target pic.twitter.com/LPUZbKzpGL — MEMRI (@MEMRIReports) August 25, 2026 Gulf Arab statesIranian regimeMajles