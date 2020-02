A unit of the military wing of the Resistance Committees, the third largest armed force in the Gaza Strip after Hamas and Islamic Jihad, posted a video of a balloon bomb being launched into Israel.

יחידת אחפאד אלנאצר – חלק מהזרוע הצבאית של ועדות ההתנגדות, גדודי נאצר צלאח א-דין, פרסמה סרטון של הפרחת שני צרורות בלוני נפץ לעבר שטח ישראל @LiranHaroni pic.twitter.com/13NsL4BAjw — חדשות 13 (@newsisrael13) February 2, 2020