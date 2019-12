WATCH: IDF takes delivery of five US helicopters for spare parts

Israel took delivery of five CH-53 Sea Stallion helicopters to be used for spare parts. The IDF is having difficulty keeping its aging fleet aloft. In November, the IDF grounded its entire fleet of choppers, designated Yasur in Israel, after one crashed.

יחידת הממונה על השינוע במנה״ר ומשלחת הרכש של המשרד בארה”ב השלימו הלילה מבצע לוגיסטי מורכב להבאת 5 מסוקי ‘יסעור’ מארה”ב לישראל. המסוקים, מעודפי הצבא האמריקני, ישמשו חלקי חילוף לצי המסוקים של חיל האוויר. pic.twitter.com/TsKLcORqVV — משרד הביטחון (@MoDIsrael) December 22, 2019