At 12:20 a.m. on Thursday morning, Ukrainian refugees wait to be questioned by authorities regarding eligibility to enter Israel. Israel has been admitting thousands of refugees, trying to cope with the overload.

נתב”ג לפני שעה, ב12:20. פליטים מחכים לתשאול כדי לדעת אם יוכלו בכלל להכנס לישראל. וזה אחרי ימים בדרכים, לילות במחנות פליטים. חלקם עזבו תחת אש. pic.twitter.com/ruFILsqzfi — Masha והיא שותה לה לה Averbuch (@Ave__Masha) March 9, 2022