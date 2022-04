An Israeli who drove into the Palestinian town of Husan on Wednesday evening was attacked by a murderous Arab mob. He managed to escape but his car was set on fire and destroyed.

ישראלי נכנס לכפר חוסאן שליד ביתר עילית כדי לשטוף את הרכב, הותקף – והצליח לברוח@ItayBlumental @galberger pic.twitter.com/9xo8fL0l7Z — כאן חדשות (@kann_news) April 13, 2022