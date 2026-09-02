WATCH: CENTCOM forces strike several IRGC military sites September 2, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-centcom-forces-strike-irgc-military-sites-in-southern-iran/ Email Print U.S. Central Command forces conducted a wave of strikes against Iranian Revolutionary Guard Corps targets, including air defense sites, radar systems, maritime assets, and communications facilities across Iran. CENTCOM: U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully completed a wave of strikes against Iranian military targets Sept. 1. U.S. forces struck Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets including air defense sites, radar systems, maritime assets and facilities, mine… pic.twitter.com/gbX4zP50oA — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026 CENTCOMIranRadar