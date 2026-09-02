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WATCH: CENTCOM forces strike several IRGC military sites

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U.S. Central Command forces conducted a wave of strikes against Iranian Revolutionary Guard Corps targets, including air defense sites, radar systems, maritime assets, and communications facilities across Iran.

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