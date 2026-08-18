WATCH: Israeli police foil imminent terror attack on Beersheva nightclub August 18, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-police-foil-imminent-terror-attack-on-beersheva-nightclub/ Email Print Israeli security forces thwarted a car-bomb attack planned at a Beersheva nightclub, arresting and indicting Abdullah Gargawi, a 20-year-old Negev resident who maintained ISIS contacts and stockpiled illegal weapons. נעצר תושב הנגב שלפי החשד היה במגע עם סוכן חוץ ותכנן פיגוע במועדון “הפורום” בבאר שבע במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז דרום ושירות הביטחון הכללי, נחשפה פעילותו של תושב היישוב שגב שלום, עבדאללה גרגאוי, בן 20, שלפי החשד קיים מגע עם סוכן חוץ, החזיק באמצעי לחימה ותכנן לבצע… pic.twitter.com/WHbecEvBz2 — משטרת ישראל (@IL_police) August 18, 2026 BeershebaIsraeli policeTerrorism