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WATCH: Israeli police foil imminent terror attack on Beersheva nightclub

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Israeli security forces thwarted a car-bomb attack planned at a Beersheva nightclub, arresting and indicting Abdullah Gargawi, a 20-year-old Negev resident who maintained ISIS contacts and stockpiled illegal weapons.

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