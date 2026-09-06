WATCH: Palestinian journalist calls Democrat politician ‘AIPAC monkey’ September 6, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-palestinian-journalist-calls-democrat-politician-aipac-monkey/ Email Print Palestinian journalist Rula Jebreal accused top Democrat Hakeem Jeffries of being “an errand boy for AIPAC” and called him “an AIPAC monkey,” despite claiming the remark wasn’t racist. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/09/VIDEO-2026-09-06-16-14-28.mp4 AIPACHakeem JeffriesRacism