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WATCH: Palestinian journalist calls Democrat politician ‘AIPAC monkey’

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Palestinian journalist Rula Jebreal accused top Democrat Hakeem Jeffries of being “an errand boy for AIPAC” and called him “an AIPAC monkey,” despite claiming the remark wasn’t racist.

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