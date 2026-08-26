Search

WATCH: Venezuelan politician claims Israel is trying to establish a second state in south America

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-venezuelan-politician-claims-israel-is-trying-to-establish-a-second-state-in-south-america/
Email Print

Venezuelan politician Khaled Al-Hindi peddled the classic antisemitic trope that Jews control global financial institutions and punish those who are anti-Israel, while claiming Israel is looking to create a second state in South America.

>