WATCH: Venezuelan politician claims Israel is trying to establish a second state in south America August 26, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-venezuelan-politician-claims-israel-is-trying-to-establish-a-second-state-in-south-america/ Email Print Venezuelan politician Khaled Al-Hindi peddled the classic antisemitic trope that Jews control global financial institutions and punish those who are anti-Israel, while claiming Israel is looking to create a second state in South America. Venezuelan Politician Khaled Al-Hindi: The Palestinian Cause Is the Core of the Conflict in Latin America; Israel Is Trying to Establish a Second Israel in Patagonia, Argentina pic.twitter.com/B1cLptoJd5 — MEMRI (@MEMRIReports) August 26, 2026 anti-IsraelbanksVenezuela