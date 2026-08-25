WATCH: House minority leader Jeffries calls out Hasan Piker for antisemitic comments August 25, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-house-minority-leader-jeffries-calls-out-hasan-piker-for-antisemitic-comments/ Email Print Democratic House Minority Leader Hakeem Jeffries forcefully rejected antisemitic streamer Hasan Piker’s comments suggesting support for Israel invites violence on American Jews, condemning them as contrary to the American way. BREAKING: Hakeem Jeffries (D-NY), the highest-ranking Democrat in the House of Representatives, condemns Hasan Piker’s antisemitism, calling him out by name on CNN. pic.twitter.com/AijXjuRGmk — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 25, 2026 AntisemitismDemocratsHakeem JeffriesHasan Piker