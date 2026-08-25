Search

WATCH: House minority leader Jeffries calls out Hasan Piker for antisemitic comments

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-house-minority-leader-jeffries-calls-out-hasan-piker-for-antisemitic-comments/
Email Print

Democratic House Minority Leader Hakeem Jeffries forcefully rejected antisemitic streamer Hasan Piker’s comments suggesting support for Israel invites violence on American Jews, condemning them as contrary to the American way.

>