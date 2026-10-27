WATCH: Danon trolls Albanese with mock resignation letter October 27, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-danon-trolls-albanese-with-mock-resignation-letter/ Email Print Israeli Ambassador to the UN Danny Danon mocked virulently anti-Israel UN rapporteur Francesca Albanese with a fake resignation letter, assuring her that various terror groups would gladly offer her a position. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/nxBH0F2giGyaPR5a.mp4 anti-IsraelDanny DanonFrancesca AlbaneseUN