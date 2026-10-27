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WATCH: Danon trolls Albanese with mock resignation letter

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Israeli Ambassador to the UN Danny Danon mocked virulently anti-Israel UN rapporteur Francesca Albanese with a fake resignation letter, assuring her that various terror groups would gladly offer her a position.

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