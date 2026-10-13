WATCH: Florida imam calls Europeans ‘barbaric blood lovers’ civilized only by Islam October 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-florida-imam-calls-europeans-barbaric-blood-lovers-civilized-only-by-islam/ Email Print Florida imam Dr. Fadi Yousef Kablawi claimed Islam teaches supremacy and that Europeans were “savage, barbaric blood lovers” for thousands of years who only became civilized under Islam. Florida Imam Dr. Fadi Yousef Kablawi: Islam Teaches Supremacy; Europeans Have Been “Savage, Barbaric Blood Lovers” for 10,000 Years and Were Only Civilized Under Islam https://t.co/0K7pXUcYMJ — MEMRI (@MEMRIReports) October 13, 2026 EuropeRadical Islamreligion