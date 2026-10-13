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WATCH: Florida imam calls Europeans ‘barbaric blood lovers’ civilized only by Islam

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Florida imam Dr. Fadi Yousef Kablawi claimed Islam teaches supremacy and that Europeans were “savage, barbaric blood lovers” for thousands of years who only became civilized under Islam.

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