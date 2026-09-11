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WATCH: IDF eliminates Hamas Khan Younis brigade commander

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IDF forces eliminated Hamas Khan Younis Brigade Commander Muhammad Yazouri, along with company commander Hudheifa Muammar and terrorist Muhammad Bahjat Rashi, who directed attacks on Israeli civilians and IDF troops.

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