WATCH: IDF eliminates Hamas Khan Younis brigade commander September 11, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-eliminates-hamas-khan-younis-brigade-commander/ Email Print IDF forces eliminated Hamas Khan Younis Brigade Commander Muhammad Yazouri, along with company commander Hudheifa Muammar and terrorist Muhammad Bahjat Rashi, who directed attacks on Israeli civilians and IDF troops. צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בתקיפה מדויקת אמש, צה"ל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את מחמד יאזורי ששימש כמפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה>>> pic.twitter.com/OhrUhPhbGz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 11, 2026 GazaHamasIDF