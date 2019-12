Rocket sirens ended an Ashkelon campaign event for Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday night, with the IDF subsequently announcing that the Iron Dome defense system shot down the sole rocket that set off red alerts in the area.

נתניהו מפונה מהכנס באשקלון. דה ז’ה וו pic.twitter.com/5VXUIvvNEE — Tal Shalev (@talshalev1) December 25, 2019