WATCH: Iranian TV host ‘can’t wait to announce Trump’s death’ August 18, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-iranian-tv-host-cant-wait-to-announce-trumps-death/ Email Print Iranian TV host Maryam Ghasemi urged viewers to pledge donations for anyone who kills President Trump, announcing 81 million tomans, about $435, raised so far. Iranian TV Host Maryam Ghasemi : May We Soon Announce Trump’s Death on the News; Viewers Pledge 81 Million Toman ($435) as Reward for His Killer pic.twitter.com/wa8KNFDflj — MEMRI (@MEMRIReports) August 18, 2026 DeathDonald TrumpdonationsIran TV