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WATCH: Iranian TV host ‘can’t wait to announce Trump’s death’

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Iranian TV host Maryam Ghasemi urged viewers to pledge donations for anyone who kills President Trump, announcing 81 million tomans, about $435, raised so far.

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