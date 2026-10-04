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WATCH: Netanyahu visits Israeli Navy base – ‘We will dominate the seas’

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Visiting the Ashdod Navy base, Prime Minister Netanyahu said maritime threats are growing across the region, vowed to defend Israel’s waters, and pledged to make Israel a world leader in naval warfare.

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