WATCH: Netanyahu visits Israeli Navy base – ‘We will dominate the seas’ October 4, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-netanyahu-visits-israeli-navy-base-we-will-dominate-the-seas/ Email Print Visiting the Ashdod Navy base, Prime Minister Netanyahu said maritime threats are growing across the region, vowed to defend Israel’s waters, and pledged to make Israel a world leader in naval warfare. Netanyahu visits Ashdod naval base, vows Israel will be 'global leader' in maritime warfare pic.twitter.com/dqbttDVm33 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 4, 2026 Benjamin NetanyahuIsraeli navySubmarine