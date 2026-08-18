WATCH: Tucker Carlson claims Israeli schools avoid plus sign August 18, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-tucker-carlson-claims-israeli-schools-avoid-plus-sign/ Email Print Tucker Carlson claimed Israeli schools avoid using the mathematical plus sign because it resembles the Christian cross, a baseless claim that sparked widespread accusations of antisemitism online. 🚨 BREAKING: U.S. journalist Tucker Carlson: "Israeli schools don't use the '+' sign in math because it resembles a cross. Christians in the U.S. should know what they're funding." pic.twitter.com/ypBtnKS9gq — GBC (@GBC_Press) August 16, 2026 Israeli schoolsmathTucker Carlson