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WATCH: Saudi medical teams treat wounded Israeli flydubai passengers

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After the nearly hijacked flydubai flight made an emergency landing in Saudi Arabia, medical teams rushed to the plane, treating the traumatized and wounded Israeli passengers on the spot.

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