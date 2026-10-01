WATCH: Saudi medical teams treat wounded Israeli flydubai passengers October 1, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-saudi-medical-teams-treat-wounded-israeli-flydubai-passengers/ Email Print After the nearly hijacked flydubai flight made an emergency landing in Saudi Arabia, medical teams rushed to the plane, treating the traumatized and wounded Israeli passengers on the spot. After FlyDubai emergency landing in Saudi Arabia, Saudi medical teams offered care to the 150 Israeli nationals on board.Saudis should be proud of these teams. Arab tradition teaches that “rescue of the distressed” comes before anything else. This was a great time to show it. pic.twitter.com/tZAWQlQiHb — Hussain Abdul-Hussain (@hahussain) September 30, 2026 FlyDubaiSaudi Arabia