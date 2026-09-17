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WATCH: ‘Zionist pig’ – Antisemitic woman lashes out at Jewish man in NY gym

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At a New York gym, a woman identified as Yuen Lee verbally assaulted a Jewish man working out at a fitness club, calling him a “racist” and “Zionist pig” without any prior confrontation.

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