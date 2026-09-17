WATCH: ‘Zionist pig’ – Antisemitic woman lashes out at Jewish man in NY gym September 17, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-zionist-pig-antisemitic-woman-lashes-out-at-jewish-man-in-ny-gym/ Email Print At a New York gym, a woman identified as Yuen Lee verbally assaulted a Jewish man working out at a fitness club, calling him a “racist” and “Zionist pig” without any prior confrontation. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/09/VIDEO-2026-09-17-00-26-53.mp4 AntisemitismNew YorkZionism