WATCH: Hamas terrorists can vote in Minnesota? August 18, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-hamas-terrorists-can-vote-in-minnesota/ Email Print According to Minnesota law, a registered voter can vouch for up to eight people who don’t have identification to vote in local elections—but does that extend to Hamas terrorists traveling from the Gaza Strip? BREAKING: Hidden camera captures Minnesota poll workers confirming alleged foreign terror organization members can vote if vouched for. We put Minnesota’s voter “vouching” system to an extreme test by asking if it was okay to vouch for alleged Hamas militants who had recently… pic.twitter.com/ZuOoKZTnal — Muckraker (@realmuckraker) August 17, 2026 HamasMinnesotavoting