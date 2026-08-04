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WATCH: IDF arrests two terrorists, destroys 10 weapons-making lathes in counterterror raids

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During three separate operations, IDF forces arrested a wanted terrorist in Jerusalem who was plotting an attack, apprehended a Palestinian Islamic Jihad operative, and destroyed 10 weapons-making lathes.

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