WATCH: IDF arrests two terrorists, destroys 10 weapons-making lathes in counterterror raids

During three separate operations, IDF forces arrested a wanted terrorist in Jerusalem who was plotting an attack, apprehended a Palestinian Islamic Jihad operative, and destroyed 10 weapons-making lathes.

סוכל פיגוע – חשוד נעצר במחנה הפליטים שועפאט שבאזור ירושלים

אמש פעלו מסתערבי מג״ב ירושלים יחד עם כוח של מג״ב עוטף ירושלים ומחוז ירושלים ובהכוונת שב"כ, לפשיטה על ביתו ומעצרו של תושב מחנה הפליטים שועפאט, החשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון לבצע פיגוע pic.twitter.com/nVUDvvf0Za

— משטרת ישראל (@IL_police) August 4, 2026