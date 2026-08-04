WATCH: IDF arrests two terrorists, destroys 10 weapons-making lathes in counterterror raids August 4, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-arrests-two-terrorists-destroys-ten-lathes-in-counterterror-raids/ Email Print During three separate operations, IDF forces arrested a wanted terrorist in Jerusalem who was plotting an attack, apprehended a Palestinian Islamic Jihad operative, and destroyed 10 weapons-making lathes.סוכל פיגוע – חשוד נעצר במחנה הפליטים שועפאט שבאזור ירושליםאמש פעלו מסתערבי מג״ב ירושלים יחד עם כוח של מג״ב עוטף ירושלים ומחוז ירושלים ובהכוונת שב"כ, לפשיטה על ביתו ומעצרו של תושב מחנה הפליטים שועפאט, החשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון לבצע פיגוע pic.twitter.com/nVUDvvf0Za— משטרת ישראל (@IL_police) August 4, 2026 כוחות צה"ל השמידו עשר מחרטות ששימשו לייצור מטענים וכלי נשק בקבאטיה שבחטיבת מנשהבמהלך הלילה, כוחות גדוד 890 יחד עם כוחות צה״ל מיחידת יהל״ם פעלו במרחב קבאטיה שבחטיבת מנשה והשמידו עשר מחרטות ששימשו לייצור מטענים וכלי נשק pic.twitter.com/DfifD8C7Ej— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 4, 2026 לוחמי דובדבן עצרו מחבל שמזוהה עם ארגון הטרור גא"פ והיה פעיל בהתארגנות הטרור ׳גוב האריות׳ שסוכלה בעברלוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ יצאו אמש לפעילות לסיכול טרור במרחב הקסבה של שכם שבחטיבת שומרון.במסגרת הפעילות, הלוחמים עצרו מחבל שמזוהה עם ארגון הטרור גא"פ ופעל לקידום פעילות… pic.twitter.com/1jinxB1mzY— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 4, 2026 IDFlathesTerrorism