WATCH: IDF destroys three Hamas weapon caches September 10, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-destroys-three-hamas/ Email Print IDF forces struck three Hamas weapons storage facilities across the Gaza Strip yesterday, destroying anti-tank missiles, explosive charges, and additional combat equipment stored inside. צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה צה"ל ושב"כ תקפו אתמול בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. ארגון הטרור חמאס איחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף pic.twitter.com/ZvCSaDTFBO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 10, 2026 GazaHamasIDF