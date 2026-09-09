WATCH: Hasan Piker, Rutgers professor compare Zionism to Nazi Aryan supremacy September 9, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-hasan-piker-rutgers-professor-compare-zionism-to-nazi-aryan-supremacy/ Email Print Antisemitic influencer Hasan Piker interviewed Rutgers Professor Noura Erakat, and the two equated Hitler’s Aryan project with Zionism, falsely calling it a “race-making project.” Influencer Hasan Piker Interviews Rutgers Professor Noura Erakat, Compares Zionism to Aryan Racism in Nazi Germany and Says America Is a Settler-Colonial Nation on Stolen Land; Erakat Calls Zionism a “Race-Making Project” Created in the Same Milieu as Antisemitism pic.twitter.com/C54OGz80pU — MEMRI (@MEMRIReports) September 9, 2026 AntisemitismHasan PikerRutgersZionism