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WATCH: Hasan Piker, Rutgers professor compare Zionism to Nazi Aryan supremacy

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Antisemitic influencer Hasan Piker interviewed Rutgers Professor Noura Erakat, and the two equated Hitler’s Aryan project with Zionism, falsely calling it a “race-making project.”

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