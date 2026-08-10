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WATCH: Iran Army commander orders soldiers to maim any American invader

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Iran Army Ground Forces Commander Brig. Gen. Ali Jahanshahi told a group of Iranian soldiers to cut off the foot of any American soldier who dared to invade Iran, to which they responded, “We are ready, commander.”

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