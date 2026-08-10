WATCH: Iran Army commander orders soldiers to maim any American invader August 10, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-iran-army-commander-orders-soldiers-to-maim-any-american-invader/ Email Print Iran Army Ground Forces Commander Brig. Gen. Ali Jahanshahi told a group of Iranian soldiers to cut off the foot of any American soldier who dared to invade Iran, to which they responded, “We are ready, commander.” Iran Army Ground Forces Commander Brig.-Gen. Ali Jahanshahi Visits Troops: If an American Soldier Sets Foot on Our Soil – Cut Off His Foot pic.twitter.com/DVwROD8BUj — MEMRI (@MEMRIReports) August 10, 2026 invasionIranian armyUS