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WATCH: Israeli police dog sniffs out gun buried underground

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An Israeli police dog sniffed out a gun buried deep underground in the Arab-Israeli town of Umm al-Fahm, leading officers to dig up the hidden weapon during a crackdown on illegal arms in Arab communities.

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