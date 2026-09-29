WATCH: Israeli police dog sniffs out gun buried underground September 29, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-police-dog-sniffs-out-gun-buried-underground/ Email Print An Israeli police dog sniffed out a gun buried deep underground in the Arab-Israeli town of Umm al-Fahm, leading officers to dig up the hidden weapon during a crackdown on illegal arms in Arab communities. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/09/whatsapp_video_20260929_at_08.31.36.mp4 doggunIsrael Police