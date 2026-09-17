Search

WATCH: Jewish man released from Iraqi prison after killing taxi driver in self-defense

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-jewish-man-released-from-iraqi-prison-after-killing-taxi-driver-in-self-defense/
Email Print

Binyamin Chasin—initially facing a death sentence for killing an Iraqi taxi driver in self-defense who claimed to be part of ISIS and threatened to kill him—was released to Israel after an 11-year jail sentence.

>