WATCH: Jewish man released from Iraqi prison after killing taxi driver in self-defense September 17, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-jewish-man-released-from-iraqi-prison-after-killing-taxi-driver-in-self-defense/ Email Print Binyamin Chasin—initially facing a death sentence for killing an Iraqi taxi driver in self-defense who claimed to be part of ISIS and threatened to kill him—was released to Israel after an 11-year jail sentence. Israeli Ben Hassin is free after 11 years in a prison in Iraq’s Kurdish region. He is expected in Israel shortly. A death sentence over an accidental killing was lifted after a pardon last year. pic.twitter.com/9pEf03WEGr — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2026 death sentenceIraqISIS