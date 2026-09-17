WATCH: Jewish man released from Iraqi prison after killing taxi driver in self-defense

Binyamin Chasin—initially facing a death sentence for killing an Iraqi taxi driver in self-defense who claimed to be part of ISIS and threatened to kill him—was released to Israel after an 11-year jail sentence.

Israeli Ben Hassin is free after 11 years in a prison in Iraq’s Kurdish region. He is expected in Israel shortly. A death sentence over an accidental killing was lifted after a pardon last year. pic.twitter.com/9pEf03WEGr

— Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2026