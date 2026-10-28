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WATCH: Mansour Abbas still refuses to condemn Hamas as a terror organization

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Ra’am party leader Mansour Abbas dodged the question when an Israeli reporter asked him to condemn Hamas after his party secured multiple seats in the election.

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