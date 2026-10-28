WATCH: Mansour Abbas still refuses to condemn Hamas as a terror organization October 28, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-mansour-abbas-still-refuses-to-condemn-hamas-as-a-terror-organization/ Email Print Ra’am party leader Mansour Abbas dodged the question when an Israeli reporter asked him to condemn Hamas after his party secured multiple seats in the election. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/yZ_QeZaMBwjjJG9w.mp4 HamasMansour AbbasRa'am party