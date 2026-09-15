WATCH: Norman Finkelstein denies Hamas Oct. 7 rape, sexual assault September 15, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-norman-finkelstein-denies-hamas-oct-7-rape-sexual-assault/ Email Print Norman Finkelstein, an anti-Israel activist, appeared on Tucker Carlson’s podcast to deny that Hamas committed sexual violence against Israelis during the October 7 massacre, despite documented evidence and survivor testimony. 📍 NEW: Oct 7 Hamas sexual violence "TOTALLY MADE UP" — Norman Finkelstein shares research with Tucker pic.twitter.com/i83SHgLFb6 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) September 14, 2026 HamasNorman FinkelsteinOct. 7th massacre