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WATCH: Norman Finkelstein denies Hamas Oct. 7 rape, sexual assault

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Norman Finkelstein, an anti-Israel activist, appeared on Tucker Carlson’s podcast to deny that Hamas committed sexual violence against Israelis during the October 7 massacre, despite documented evidence and survivor testimony.

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