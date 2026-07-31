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WATCH: US reconnaissance aircraft refuels midair amid operations against Iran

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A U.S. Navy P-8 Poseidon reconnaissance plane refuels midair from a KC-135 Stratotanker as part of America’s blockade of Iran that has redirected 24 vessels.

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