WATCH: US reconnaissance aircraft refuels midair amid operations against Iran July 31, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-us-reconnaissance-aircraft-refuels-midair-amid-operations-against-iran/ Email Print A U.S. Navy P-8 Poseidon reconnaissance plane refuels midair from a KC-135 Stratotanker as part of America’s blockade of Iran that has redirected 24 vessels.https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/07/VIDEO-2026-07-31-04-01-04.mp4 CENTCOMintelligencerefueling