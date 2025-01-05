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WATCH: Attempted stabbing near Modiin Illit

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On Sunday, in the Palestinian village of Deir Qaddis, Samaria, a female terrorist launched a stabbing attack at a car wash targeting a group of Israelis, but fortunately, no one was harmed; Israeli forces are now on a manhunt for the attacker.

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