WATCH: Attempted stabbing near Modiin Illit January 5, 2025 Tweet WhatsApp Email https://worldisraelnews.com/watch-attempted-stabbing-near-modiin-illit/ Email Print On Sunday, in the Palestinian village of Deir Qaddis, Samaria, a female terrorist launched a stabbing attack at a car wash targeting a group of Israelis, but fortunately, no one was harmed; Israeli forces are now on a manhunt for the attacker.תיעוד נסיון פיגוע הדקירה במכון לשטיפת כלי רכב בכפר דיר קדיס, ליד מודיעין עילית@carmeldangor pic.twitter.com/FACNSbpO8V— כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2025 Deir Kadis köyünde bıçaklı saldırı girişimi: Rahatsız olduğu anlaşılan bir Arap kadın, köye arabalarını yıkamaya gelen birkaç İsrailliyi bıçaklamaya çalıştı. İnsan değiller pic.twitter.com/8YlzauFDKE — ✡Haber İsrael✡️️ (@ShemaNews) January 5, 2025 Deir QaddisIDFStabbing