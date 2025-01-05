WATCH: Attempted stabbing near Modiin Illit

On Sunday, in the Palestinian village of Deir Qaddis, Samaria, a female terrorist launched a stabbing attack at a car wash targeting a group of Israelis, but fortunately, no one was harmed; Israeli forces are now on a manhunt for the attacker.

Deir Kadis köyünde bıçaklı saldırı girişimi: Rahatsız olduğu anlaşılan bir Arap kadın, köye arabalarını yıkamaya gelen birkaç İsrailliyi bıçaklamaya çalıştı.

İnsan değiller pic.twitter.com/8YlzauFDKE

— ✡Haber İsrael✡️️ (@ShemaNews) January 5, 2025