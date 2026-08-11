WATCH: Arab-Israeli activist assaulted by anti-Israel podcast host – ‘Genocidal freak’ August 11, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-arab-israeli-activist-assaulted-by-anti-israel-podcast-host-genocidal-freak/ Email Print Influencer Yoseph Haddad was called a genocidal a–hole and threatened with violence during a podcast appearance with anti-Israel Republican influencer Dennis Feitosa, who then assaulted him and continued the altercation in the parking lot. הותקפתי על ידי ניאו נאצי בארה"ב, רק שהוא לא ידע שהוא נפל על גולנצ'יק!הגעתי אתמול להשתתף בעימות מצולם מול קבוצת אנטי ישראלים שכל פעם הדובר מולי מתחלף. בשלב מסוים עלה מולי בן אדם שהוא ניאו נאצי מובהק. כבר באולפן הוא התחיל לקלל ולהפוך את הדיבייט לפיזי… אחרי הצילומים בחנייה הוא… pic.twitter.com/O3XqTonwKl — יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) August 11, 2026 anti-IsraelassaultYoseph Haddad