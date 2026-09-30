WATCH: BBC blunders, calls Israel’s main airport ‘Ben Gvir Airport’ September 30, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-bbc-blunders-calls-israels-main-airport-ben-gvir-airport/ Email Print While reporting on the averted hijacking of a Flydubai flight to Tel Aviv, BBC newscasters mistakenly called Israel’s main international airport “Ben Gvir Airport” instead of Ben Gurion Airport. BBC NEWS: AIRPORT NAME CHANGEFrom Ben Gurion to Ben Gvir pic.twitter.com/MOYUtCHnxt — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 30, 2026 BBCBen Gurion AirportItamar Ben-Gvir