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WATCH: BBC blunders, calls Israel’s main airport ‘Ben Gvir Airport’

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While reporting on the averted hijacking of a Flydubai flight to Tel Aviv, BBC newscasters mistakenly called Israel’s main international airport “Ben Gvir Airport” instead of Ben Gurion Airport.

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