WATCH: Danon rejects ‘terrorist’ label for Israeli settlers September 8, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-danon-rejects-terrorist-label-for-israeli-settlers/ Email Print Ambassador Danny Danon pushed back against labeling Israeli settlers as terrorists, arguing that the community broadly rejects violence, in contrast to Palestinians, most of whom express support for attacks. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/09/VIDEO-2026-09-08-17-55-40.mp4 Danny DanonJudea and SamariaMike HuckabeeTerrorism